Motorola One Zoom flink afgeprijsd: alleen vandaag voor €269,95

Zo nu en dan verschijnt er een interessante aanbieding, die we graag met je willen delen. Nu kun je de Motorola One Zoom met flink wat korting aanschaffen. De smartphone kost je vandaag 270 euro.

Motorola One Zoom aanbieding

DroidApp-lezer Han heeft ons gewezen op een interessante aanbieding op de Motorola One Zoom. Het toestel kwam uit voor een bedrag van 429 euro. De smartphone is van alle gemakken voorzien, waarbij het natuurlijk allemaal draait om de camera. De One Zoom is voorzien van een 6,4 inch Full-HD+ OLED-scherm en een notch waarin de 25MP front-camera is geplaatst.

Achterop is een quad-camera te vinden met een 48MP hoofdlens, 16MP groothoeklens, 8MP telefotolens en 5MP dieptelens. Naast een LED-flitser kun je tal van opties gebruiken. Denk aan de Nachtzicht-modus voor in de avonduren, PDAF autofocus en 3x zoom zonder kwaliteitsverlies. Ook kun je aan de slag met de handmatige modus en heeft Motorola verschillende handige tools aan de camera-app toegevoegd. Onze bevindingen vind je ook in onze uitgebreide Motorola One Zoom review.

Aan boord van de Motorola One Zoom is een Snapdragon 675 octa-core chipset, 4GB RAM en 128GB opslagruimte. Er is een 4000 mAh accu en interessante toevoeging; het Motorola-logo aan de achterkant kan oplichten bij meldingen. De smartphone heeft een adviesprijs van 429,99 euro, waar deze prijs inmiddels wel al wat is ingezakt. Nu biedt iBood hem alleen vandaag aan voor 269,95 euro. Je betaalt nog wel 5,95 euro aan verzendkosten.

Niet enthousiast genoeg? Lees dan ook ons uitgebreide koopadvies-artikel met de beste smartphone tot 300 euro.