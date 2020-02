Motorola One Macro bij Aldi in aanbieding: dit moet je weten

Supermarkt Aldi stunt in de komende week met de Motorola One Macro. Is het een goede deal, of zijn er dingen die je moet weten? We zetten de details op een rij.

Motorola One Macro bij Aldi

In de folder van supermarkt Aldi staat de ‘Motorola Moto One Macro’ in de aanbieding. Hierbij heb je de smartphone voor 139 euro in bezit en krijg je er een gratis Aldi Talk startpakket bij ter waarde van 10 euro. Aldi Talk is de mobiele provider van de supermarkt en dit betreft een prepaid-kaart. Echter kun je ook een sim-only abonnement (zie sim-only aanbiedingen van februari) van je eigen provider erin doen.

De Motorola One Macro, zoals het toestel eigenlijk heet, werd in december 2019 uitgebracht in Nederland. Het toestel biedt een 6,2 inch HD+ beeldscherm met een notch, waarin de 8MP front-camera is geplaatst. De ‘Macro’ heeft aan de achterkant drie camera’s, waaronder een macro-lens waarmee je de kleinste details kunt vastleggen. Ook biedt het verschillende handige tools van Motorola zelf.

Aan boord van de One Macro is een Helio P70 octa-core processor van MediaTek, samen met 4GB RAM en 64GB interne opslagruimte. Dit kan uitgebreid worden met een geheugenkaart. Vanuit de doos draait het toestel op Android 9 Pie. Over Android 10 is niets bekend gemaakt, maar we verwachten de update wel.

De Motorola One Macro voor 139 euro bij de Aldi is op zich een goede deal. Wel moet je 5GHz WiFi en NFC missen. Wil je niet voor de deur liggen, dan kun je hem voor 10 euro meer ook bestellen bij Coolblue, Bol.com, Belsimpel, MediaMarkt en Mobiel.

Leestip: