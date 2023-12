Netflix deelt populairste films en series over eerste helft 2023

Voor de eerste keer in de geschiedenis van het bestaan van Netflix, heeft de streamingdienst cijfers naar buiten gebracht over het gebruik van de dienst. Het gaat over de populairste films en series. Wat is het meest geliefd?

Netflix cijfers over eerste helft 2023

In de eerste helft van 2023 hebben we weer massaal gebruik gemaakt van Netflix. De videodienst deelde eerder echter nooit cijfers over welke series en films hoeveel keer bekeken werden. Dat verandert nu. Over de periode januari tot en met juni 2023 zijn nu cijfers gedeeld waarbij we te weten komen waar (wereldwijd) het meest naar gekeken wordt op Netflix.

De meest bekeken titel op Netflix is The Night Agent, een politieke thriller die goed was voor 812 miljoen uur kijken. Het tweede seizoen van de serie Ginny & Georgia staat op een tweede plek met 665 miljoen kijkuren. Dat is meer dan het dubbele dan het eerste seizoen.

In het overzicht zien we verder ook The Glory met 622,8 miljoen kijkuyren. Verder hebben ook de series You en Outer Banks een hoog aantal kijkuren. De Nederlandse serie Undercover met Tom Waes en Frank Lammers staat met het eerste siezoen op 11,2 miljoen kijkuren.

Netflix zal voortaan ieder half jaar een overzicht publiceren met het aantal kijkuren van de titels die aangeboden worden op het platform. Wil je de hele lijst zien, dan kun je hier het hele Excel-bestand downloaden. Ben je benieuwd naar de nieuwste titels in december op de streamingdiensten, die zet DroidApp op een rij.