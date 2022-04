Nieuwe OnePlus met bekende cameramodule verschijnt bij keuringsinstantie

Een nieuw toestel van OnePlus is opgedoken bij een keuringsinstantie. Hierbij zien we de smartphone met typenummer PGZ110 en komen we ook de specificaties te weten van de smartphone.

OnePlus bij keuringsinstantie

Keuringsinstantie TENAA heeft bezoek gehad van een nieuwe OnePlus-telefoon. Wat de precieze naam wordt is niet helemaal duidelijk, maar volgens geruchten gaat het om een gunstiger alternatief voor de eerder gepresenteerde OnePlus Ace, mogelijk een OnePlus Ace Lite, maar kan het ook een nieuw toestel zijn uit de OnePlus 10-serie.

Duidelijk is wel dat de cameramodule doet denken aan die van de OnePlus 10 Pro, met in de module vier grote lenzen. De smartphone krijgt een 6,59 inch 120Hz LCD-scherm met Full-HD+ resolutie. Verder kunnen we een Dimensity 8100 van MediaTek verwachten, een 3,5 millimeter aansluiting, vingerafdrukscanner aan de zijkant en een 5000 mAh accu met 65 watt opladen. De triple-camera krijgt een 64 megapixel hoofdlens, 8MP groothoek en 2MP lens. Het toestel zou 8,7 millimeter meten en een gewicht krijgen van 205 gram.

Of de telefoon ook naar Nederland komt is niet bekend. Meer informatie verwachten we in de komende tijd.