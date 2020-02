Nieuwe provider voor Nederland: L-mobi

Er komt een nieuwe mobiele provider aan voor Nederland: L-mobi. Het gaat om een zogenoemde MVNO, waarbij gebruik gemaakt wordt van het KPN-netwerk. De provider heeft de tarieven en bundels alvast bekend gemaakt.

L-mobi

Nederland krijgt er een nieuwe provider bij; L-mobi. De nieuwe provider gaat naar eigen zeggen in maart live, zo wordt duidelijk op de website. Vooralsnog gaat L-mobi enkel prepaid aanbieden, waarbij het zich wil onderscheiden met lage prijzen en de beschikbaarheid van bundels. In België is L-mobi al wat langer actief.

De tarieven voor L-mobi prepaid zonder bundel, zijn als volgt; 1 cent per MB, 2 cent per 20 seconden bellen en 9 cent per sms. Het gaat om gebruik binnen Nederland. De provider gaat ook de strijd aan met Lyca en Lebara, want ook de internationale tarieven liggen laag.

Bundels

Daarnaast zijn er dus ook bundels, zowel nationaal als internationaal. Binnen Nederland zijn er all-in-1 bundels en alleen internet-bundels. Bij een all-in-one bundel met 10 sms’jes, 60 minuten en 1GB internet betaal je 7,95 euro per maand. Voor 2GB, 120 minuten en 20 sms’jes betaal je 9,95 euro per maand. In totaal zijn er vijf all-in-one bundels waarbij de uitgebreidste met 900 minuten, 90 sms’jes en 15GB 29,95 euro per maand kost. De bundels met alleen data zijn allen een euro goedkoper. De bundels zijn 30 dagen geldig.

L-mobi zegt vanaf maart de diensten aan te gaan bieden in Nederland. De simkaart zal niet alleen online te koop zijn, maar ook via verkooppunten. Welke dat zijn, is niet bekend gemaakt vooralsnog. Bij L-mobi wordt gebruik gemaakt van het KPN-netwerk.