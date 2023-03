NLziet verhoogt per direct de abonnementsprijs

We zagen het al bij verschillende providers, bedrijven en televisieaanbieders. Nu volgt ook NLziet met het verhogen van de prijzen. De abonnementsprijzen van de dienst stijgen hiermee voor het eerst in acht jaar tijd.

NLziet wordt duurder

Streamingdienst NLziet heeft bekend gemaakt dat het de prijzen van de abonnementen gaat verhogen. De wijziging geldt voor zowel voor nieuwe als voor bestaande klanten. In een antwoord zegt NLziet dat het per direct de prijzen verhoogt voor nieuwe klanten. De bestaande klanten zullen vanaf 1 mei 2023 de nieuwe prijs per maand gaan betalen. Om klanten tegemoet te komen tegen de hoge kosten, biedt NLziet een jaarabonnement aan. Tot dusver sloot je bij NLziet een maandabonnement af. Het jaarabonnement is niet tussentijds opzegbaar. Voor het jaarcontract worden de maandprijzen gehanteerd die tot vandaag golden.

De prijsverhoging is 1,00 euro per maand. Dit betekent dat het standaard abonnement bij NLziet uitkomt op een bedrag van 8,95 euro per maand. Wil je het NLziet Extra abonnement met extra zenders, dan betaal je 10,95 euro per maand. Je krijgt in dit Extra-pakket 10 extra zenders, met onder andere verschillende BBC-kanalen. Bij het jaarabonnement betaal je omgerekend 7,95 euro of 9,95 euro per maand, afhankelijk van het gekozen abonnement.