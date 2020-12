Nokia komt 15 december met nieuwe aankondiging: dit kunnen we verwachten

Er staat een nieuwe persconferentie gepland van Nokia. HMD Global zal hier één of meerdere nieuwe producten laten zien. Wat kunnen we precies verwachten tijdens deze aankondiging?

Nokia-presentatie op 15 december

Er lijkt dit jaar toch nog een persconferentie te komen van HMD Global. Volgende week, op 15 december, zullen we één of meerdere nieuwe producten gaan zien van de van oorsprong Finse fabrikant. Het merk laat nog niet precies weten wat we precies kunnen verwachten, maar er zijn wel een aantal aanwijzingen verschenen in de afgelopen tijd.

Uit een voorproefje wordt duidelijk dat HMD Global in ieder geval met een nieuwe Android Go-smartphone komt. Dergelijke toestellen zijn voorzien van minder krachtige hardware en daar is Android op aangepast. Het is niet bekend of Nokia het toestel van Android 11 Go gelijk voorziet, maar dat zou wel het meest voor de hand liggen. Of het hier gaat om de Nokia 1.4 is niet bekend.

Ander nieuws gaat er al een tijdje rond over de Nokia 5.4. Of we die op 15 oktober gaan zien, dat is onduidelijk, maar er is nu al zoveel bekend over het toestel dat die kans zeker aanwezig is. Donderdag schreven we nog over veel uitgelekte specificaties van het toestel. Er gaan ook geruchten over de Nokia 9.3 PureView maar we verwachten niet dat deze dan al getoond wordt, maar je weet het nooit zeker. Zodra we meer informatie hebben, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte. Op dit moment zijn er nog geen beelden van het nieuwe Android Go toestel.