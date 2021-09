Nokia 4.2 en 3.2 krijgen nieuwe augustus-update aangereikt

Twee smartphones van HMD Global krijgen vanaf nu een nieuwe security-patch aangereikt. Gebruikers van de Nokia 4.2 en 3.2 zien allebei een nieuwe update verschijnen voor hun smartphone.

Nokia 4.2 en 3.2 met update

Smartphones krijgen met regelmaat een nieuwe security-patch. Bij DroidApp berichten we daarover en nu hebben we nieuws over twee toestellen van Nokia. HMD Global heeft een nieuwe update klaargezet voor de Nokia 4.2 en de Nokia 3.2. De twee smartphones krijgen beveiligingsupdate augustus 2021 aangereikt. Zover bekend worden er geen nieuwe functies toegevoegd met de update.

Nokia rolt de updates gefaseerd uit. Dit betekent dat het even kan duren totdat iedereen de nieuwe security-patch binnen ziet komen. Als deze beschikbaar is, krijg je hier een notificatie van op je toestel.

