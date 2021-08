​Nokia 5.3, 2.1 en 2.2 worden bijgewerkt met beveiligingsupdate augustus

​Nokia heeft een nieuwe update klaargezet voor de Nokia 5.3, 2.2 en 2.1. De fabrikant rolt vanaf nu de augustus-update uit voor de drie devices in Nederland.

Augustus-update bij Nokia

HMD Global liet zich met het updatebeleid niet bepaald van hun beste kant zien de afgelopen maanden. Door veranderde processen en eisen liepen toestellen soms maandenlang achter met het ontvangen van updates, zo bleek uit navraag door DroidApp. De smartphonefabrikant zou vanaf juli het tij keren en het lijkt er steeds meer op dat dit inderdaad gebeurt.

Voor drie Nokia’s wordt nu beveiligingsupdate augustus uitgerold. Dit is de meest recente update die voor Android beschikbaar is. De update is vanaf nu in ons land beschikbaar voor de Nokia 5.3, de Nokia 2.2 en tot slot de Nokia 2.1. Zover bekend worden er verder geen aanpassingen of veranderingen doorgevoerd met deze update. De Nokia 5.3 werd vorige week in ons land al voorzien van de Android 11 update, en Jan, Theo en Richard laten nu weten dat de nieuwe beveiligingsupdate ook al beschikbaar is.

Overigens lijkt het erop dat dit de laatste update is voor de Nokia 2.1. Deze smartphone verscheen in augustus 2018 en zou voor een periode van drie jaar updates ontvangen. Tenzij Nokia nog anders beslist, is de augustus-update dus de laatste update voor de Nokia 2.1. Wanneer de update beschikbaar is voor je smartphone, krijg je hiervan een melding op je toestel.

Nokia 5.3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 197,00 euro

Nokia 2.2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend