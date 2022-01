Nokia 5.4 bijgewerkt met december-update; ook eindelijk voor Galaxy Note 10

HMD Global is het jaar gestart met de uitrol van een update voor de Nokia 5.4. De smartphone van de van oorsprong Finse fabrikant heeft de patch van december mogen ontvangen. Daarnaast is de update er voor de Galaxy Note 10.

Nokia 5.4: december-update

Er staat een nieuwe update klaar voor de Nokia 5.4. De in 2021 uitgebrachte smartphone wordt bijgewerkt met een nieuwe security-patch, zo laten DroidApp-lezers Wijtze en Han aan ons weten.

De Nokia 5.4 wordt geüpdatet naar de beveiligingsupdate van december 2021. Als we kijken naar de changelog zien we verder geen veranderingen of aanpassingen. De grootte van de update komt uit op 53,43MB en wordt vanaf nu uitgerold voor de Nokia 5.4. Als de update beschikbaar is, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Galaxy Note 10

Math laat aan DroidApp weten dat de Samsung Galaxy Note 10 en Galaxy Note 10+ ook de update hebben mogen ontvangen. Het duurde even voordat Samsung een update uitrolde naar de Note 10-serie. Begin november werd namelijk voor het laatst een update uitgerold, en nu pas staat beveiligingsupdate december klaar.

Nokia 5.4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 192,00 euro