Nokia 5.3, Galaxy Note 10 en Galaxy A51 bijgewerkt met nieuwe beveiligingsupdate

Zo net voor het weekend zijn nog een aantal toestellen voorzien van een nieuwe update. Het is een beveiligingsupdate die beschikbaar voor de Nokia 5.3, de Samsung Galaxy Note 10-serie en de Galaxy A51. We zetten de details op een rijtje.

Nieuwe updates bij Nokia en Samsung

Verschillende fabrikanten hebben zo net voor het weekend nog even de updatemachine aangeslingerd. Dat is onder andere gebeurd bij Nokia. Jan meldt aan DroidApp dat zijn Nokia 5.3 een nieuwe update heeft mogen krijgen. Het is beveiligingsupdate oktober 2021. Deze brengt alleen een nieuwe patch voor de beveiliging van Android en bevat zover bekend verder geen nieuwe functies. De update voor de Nokia 5.3 heeft een grootte van 25,61 MB.

Samsung Galaxy A51

Samsung heeft voor de Galaxy A51 ook een nieuwere patch beschikbaar gesteld. De smartphone, die ieder kwartaal een update aangeboden krijgt van de fabrikant, krijgt beveiligingsupdate oktober 2021. Raymond laat ons weten dat zijn Galaxy A51 de update vandaag heeft gedownload. Samsung laat weten dat er verder geen veranderingen doorgevoerd zijn, zo wordt duidelijk uit de changelog. Geen nieuwe functies dus, maar wel een nieuwe security-patch.

Galaxy Note 10-serie

Math heeft ons gemaild over een update voor de Samsung Galaxy Note 10-serie. Zowel de Samsung Galaxy Note 10 als de Note 10+ worden allebei voorzien van beveiligingsupdate november 2021, dit is de meest actuele update die voor Android beschikbaar is. Enkele tientallen kwetsbaarheden zijn hiermee opgelost. Bovenop de patches van Google zelf, zijn er ook nog de patches van Samsung.

Samsung Galaxy A51 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 369,00 euro

Samsung Galaxy Note 10 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 582,00 euro