Nokia 5, 5.1 (Plus), 8.1 krijgen januari-patch, 6.2 en 7.2 extra update

Er staan voor een hoop Nokia-toestellen een aantal nieuwe updates klaar. Gebruikers van zes Nokia-smartphones krijgen de melding van de software-update. We zetten de details op een rij.

Zes Nokia’s worden geüpdatet

Voor in totaal zes smartphones van HMD Global wordt een nieuwe update uitgerold. Verschillende gebruikers maken melding van updates, waaronder Guan. Hij meldt dat de Nokia 5 wordt voorzien van beveiligingsupdate januari 2020.

Deze update is ook beschikbaar voor de Nokia 5.1, Nokia 5.1 Plus en Nokia 8.1. Zover bekend worden met deze update geen andere verbeteringen of aanpassingen doorgevoerd. Gebruikers krijgen een melding wanneer de update beschikbaar is voor hun device.

Nokia 6.2 en Nokia 7.2

Het leek er even op dat de Nokia 6.2 en 7.2 in januari bijgewerkt zouden worden met de update naar Android 10. Toch lijkt het allemaal wat langer te duren, hoewel HMD Global nog een aantal dagen heeft.

Oscar laat weten dat op zijn Nokia 6.2 een andere flinke update is binnen komen rollen. In de changelog staat ‘verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface’. Daarbij wordt melding gemaakt van een nieuwe patch, al is de januari-update enkele weken eerder al uitgerold voor de smartphone. Ook de Nokia 7.2 krijgt een nieuwe build-versie van Android Pie.

Mogelijk treft de fabrikant nog wat voorbereidingen voor de komst van Android 10. Oscar meldt dat hij nog geen andere dingen is tegengekomen na deze update, we zullen dus moeten gissen naar de aanpassingen.

