Nokia 6.2, 4.2 en 7.2 ontvangen beveiligingsupdate januari 2020

De bezitters van de Nokia 6.2, 4.2 en Nokia 7.2 krijgen een nieuwe update aangeboden. Het gaat om de meest recente beveiligingsupdate voor Android.

Beveiligingsupdate januari voor Nokia

Nokia heeft voor een drietal toestellen een nieuwe update beschikbaar gesteld. Gebruikers van de volgende drie modellen, krijgen de beveiligingsupdate van januari 2020 binnen. Het gaat om de Nokia 6.2, Nokia 4.2 en Nokia 7.2. Stiekem hadden we de verwachting dat HMD Global deze update voor de 6.2 en 7.2 zou vrijgeven samen met Android 10, maar dat is dus niet het geval.

Oscar laat aan DroidApp weten dat de update voor zijn Nokia 6.2 een grootte heeft van circa 60,4MB. Dit betekent geen enorme update, maar wel weer verbeteringen in de stabiliteit en veiligheid van het Android-toestel. Nu is het wachten op de update naar Android 10. Voor de Nokia 6.2 en 7.2 verwachten we die nog deze maand.

Wanneer de update beschikbaar is, krijg je een melding hiervan op je toestel.

