Nokia 6.2 ontvangt beveiligingsupdate mei 2020

Er staat een nieuwe update klaar voor de Nokia 6.2. Het toestel uit de 6-serie ontvangt de nieuwste beveiligingsupdate, die van mei 2020.

Mei-update voor Nokia 6.2

Gebruikers van de Nokia 6.2 kunnen vanaf nu een nieuwe update binnenhalen voor hun smartphone, zo laten DroidApp-lezers Oscar en Anton ons weten. De smartphone die we eerder in de Nokia 6.2 review hebben besproken, krijgt beveiligingsupdate mei 2020 aangereikt. Dit is de meest recente security-patch die door Google vrijgegeven is.

Het is een zeer kleine update, met een grootte van slechts 7,03MB. Ongeveer een maand geleden werd de Nokia 6.2 al voorzien van een andere grote update. De smartphone werd toen geüpdatet naar Android 10. Begin april kreeg de 6.2 al de patch van april zelf. Nu loopt het toestel dus weer lekker bij met de nieuwe mei-update.

De update wordt vanaf nu aangeboden. Als deze beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hiervan een seintje middels een notificatie.