Nokia G20 krijgt februari-update; Motorola Edge 20 krijgt maart-update

Een nieuwe update wordt uitgerold voor een toestel van Motorola en van Nokia. In beide gevallen gaat het om een nieuwe beveiligingsupdate, waardoor het toestel weer wat beter beschermd is.

Updates voor Edge 20 en G20

We beginnen met de update van Nokia. Voor de Nokia G20 wordt eindelijk weer een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold. Het is niet de allernieuwste, maar de beveiligingsupdate van februari 2022. Het was alweer een tijd geleden dat er een update werd uitgerold voor de Nokia G20, zo laat Han aan DroidApp weten. De vorige patch was die van december.

Een update is er ook voor de Motorola Edge 20, zo laat Hermen aan ons weten. Deze smartphone, die vorig jaar door de fabrikant werd uitgebracht, krijgt beveiligingsupdate maart 2022, de allernieuwste patch die voor Android gedownload kan worden.

Als de update beschikbaar is voor jouw toestel, dan krijg je hiervan een melding.

Nokia G20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 159,00 euro