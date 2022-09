Nokia G50, X20, Galaxy A33, OnePlus 10T en Realme 8 ontvangen update; Poco X3 NFC krijgt MIUI 13

Er zijn door verschillende fabrikanten weer een hoop updates verspreid. Gebruikers van verschillende Nokia, Samsung, OnePlus, Poco en Realme toestellen kunnen vanaf nu een nieuwe beveiligingsupdate binnenhalen op hun toestel.

Updates bij Nokia

We beginnen met de updates bij Nokia. De smartphonefabrikant stelt voor de Nokia G50 en de Nokia X20 een nieuwe update beschikbaar. Jan meldt een 42MB grote update op zijn Nokia G50, waarbij beveiligingsupdate augustus wordt uitgerold naar de telefoon. Verder worden geen nieuwe functies of veranderingen opgemerkt. Het lijkt erop dat Nokia wat meer de aandacht heeft gevestigd op het uitrollen van updates; dat is namelijk de laatste tijd niet altijd vlekkeloos gegaan. Nokia rolt ook de augustus-update uit voor de Nokia X20, zo meldt Marcel ons.

Poco en Samsung

Poco en Samsung hebben eveneens een update klaargezet. De Poco X3 NFC ontvangt een grote systeemupdate die tevens de beveiligingsupdate van juli brengt, zo meldt Ruud. De 2,7GB grote update brengt ook MIUI 13 met volop nieuwe functies zoals grote achtergronden en verbeterde widgets. Tevens zijn er verbeteringen voor de zijbalk en belooft Poco nog vele andere verbeteringen. De Samsung Galaxy A33 is het volgende toestel dat een update krijgt. Deze krijgt de augustus-update, samen met stabiliteitsverbeteringen voor de camera.

OnePlus en Realme

Voor de OnePlus 10T wordt een grote update uitgerold. Deze smartphone wordt door OnePlus bijgewerkt met een lange changelog. Hierbij worden verbeteringen in de systeemstabiliteit genoemd, net als verschillende optimalisaties voor bijvoorbeeld het scherm, de stabiliteit van apps die op de achtergrond draaien en het herkenningsalgoritme van de vingerafdrukscanner. Tevens zijn er tal van verbeteringen voor de camera.

Realme heeft ook een nieuwe update klaargezet voor de Realme 8, zo laat Adrie aan DroidApp weten. Het is een 577MB grote update en deze pakt verschillende kwetsbaarheden aan in het besturingssysteem; het is immers de beveiligingsupdate van augustus die voor de smartphone uitgerold wordt. Tevens worden stabiliteitsverbeteringen belooft door de fabrikant.

