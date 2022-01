Nokia T20 en Samsung Galaxy Note 20-serie krijgen januari-update

Samsung rolt voor de Galaxy Note 20-serie de nieuwe patch van januari uit. Dit nieuws kunnen we je ook mededelen voor de tablet van Nokia; de Nokia T20. Dit apparaat krijgt eveneens een nieuwe security-patch.

Januari-update voor drie modellen

Drie apparaten worden bijgewerkt met de beveiligingsupdate van januari. De nieuwste beveiligingsupdate staat allereerst klaar voor de Nokia T20. Deze tablet hebben we onlangs uitgebreid besproken in de Nokia T20 review. Het is een kleine, bescheiden update met een grootte van slechts 19,10MB groot. We zien in de changelog dan ook alleen de nieuwe Google security-patch, maar verder geen nieuwe functies of veranderingen.

Samsung rolt dezelfde update uit voor de Galaxy Note 20 en de Galaxy Note 20 Ultra. Samsung heeft daarbij ook nog de eigen patches toegevoegd. Het is een update van een kleine 190MB groot, welke vanaf nu verspreid wordt in Nederland en België. De update volgt op de eerder deze maand verschenen Android 12-update, waarbij de december-update werd meegeleverd. Er worden verder geen nieuwe functies of grote veranderingen doorgevoerd met deze januari-update.