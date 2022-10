Nokia X20 en G50 krijgen september-update aangereikt

Nieuws is er over de uitrol van updates bij Nokia. De Nokia X20 en de G50 ontvangen beiden een nieuwe security-patch. Hiermee is de beveiliging van je toestel weer een stuk beter.

September-update bij Nokia

HMD Global rolt voor twee van haar toestellen een nieuwe update uit. Een nieuwe update zien we allereerst binnenrollen voor de Nokia X20, zo laat Marcel ons weten. De smartphone wordt geüpdatet met beveiligingsupdate september. Dit is de op één na laatste beveiligingsupdate die door Google uitgebracht is.

Eenzelfde update komt beschikbaar voor de Nokia G50, zo laat Jan aan DroidApp weten. De update brengt geen nieuwe functies of grote veranderingen. Enkel dus verbeteringen voor de beveiliging van de telefoon.

De update kun je vanaf nu downloaden voor de twee smartphones. Je krijgt een notificatie als de update beschikbaar is.

Nokia X20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 304,00 euro