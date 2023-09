Nothing Phone 1 krijgt grote Nothing OS 2.0 update

Een nieuwe grote update wordt uitgerold voor de Nothing Phone 1. De eerste generatie smartphone van het bedrijf krijgt Nothing OS 2.0, welke een groot aantal nieuwe functies brengt.

Nothing OS 2.0 voor Phone 1

De eerste smartphone van het merk Nothing krijgt de beloofde update naar Nothing OS 2.0. De nieuwe update brengt een hoop verbeteringen, waarbij ook functies die we kennen van de nieuwe high-end van het merk; de Nothing Phone 2. Eerder verscheen onze uitgebreide Nothing Phone 2 review, waarbij we het toestel hebben besproken.

Wat is er nieuw met de update?

Startscherm en widgets

De update introduceert een nieuwe visuele identiteit voor het startscherm van de Nothing Phone (1). De nieuwe identiteit is onmiskenbaar Nothing, met een minimalistisch en modern ontwerp. De update bevat ook een bijgewerkte rasterlay-out van de launcher, met de mogelijkheid om pictogramlabels te verbergen. Daarnaast zijn er meer aanpassingsopties voor mappen, waaronder verschillende lay-outs en omslagen.

De update bevat ook bijgewerkte ontwerpen voor de volgende widgets: Klok, Weer, Snelle Blik. Daarnaast is er een nieuwe widget Snelle Instellingen, waarmee je nog sneller toegang hebt tot instellingen. Widgets zijn nu ook beschikbaar op het vergrendelingsscherm en het Always-On Display (AOD).

Glyph-interface

De update introduceert ook een aantal nieuwe Glyph-functies. Nieuwe Essentiële Glyph-meldingen zorgen ervoor dat je nooit belangrijke zaken mist. Wijs geselecteerde apps en contacten aan als essentieel, zodat wanneer je een melding ontvangt, een persistente Glyph zal oplichten terwijl het apparaat is vergrendeld. Dit betekent dat je in één oogopslag kunt zien of je belangrijke gemiste meldingen hebt.

De update introduceert ook Glyph Zaklamp. Houd de tegel Snel Instellingen voor de Zaklamp ingedrukt om de volledige Glyph-interface te verlichten.

Nieuwe app-functies

De update introduceert ook twee nieuwe app-functies: Gekloonde apps en App Locker. Gekloonde apps stellen je in staat om meerdere accounts in dezelfde app te gebruiken zonder uit te loggen. App Locker stelt je in staat om je apps te beveiligen door een extra beveiligingslaag toe te voegen wanneer je ze opent.

Andere verbeteringen

De update bevat ook een aantal algemene verbeteringen, zoals een bijgewerkte automatische helderheid en andere verbeteringen om je algehele Phone (1) ervaring te optimaliseren.

De update wordt gefaseerd uitgerold. Het kan even duren totdat iedere gebruiker de update binnenkrijgt.