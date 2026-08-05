Nothing’s submerk CMF brengt Clip Pro uit: eerste open-ear oordopjes

CMF is het submerk van fabrikant Nothing. Het merk komt nu met haar eerste open-ear oordopjes: de Clip Pro. De oordopjes, die ook in ons land uitgebracht worden, moeten zich bewijzen met een stijlvol design en een goede geluidskwaliteit.

CMF Clip Pro

CMF, het submerk van Nothing, heeft de Clip Pro aangekondigd. Het gaat om de eerste open-ear-oordopjes van het merk. Met dit ontwerp kun je naar muziek luisteren, bellen of podcasts afspelen, terwijl je tegelijkertijd bewust blijft van wat er om je heen gebeurt. Volgens CMF is de Clip Pro ontwikkeld om een balans te bieden tussen draagcomfort en geluidskwaliteit.

De Clip Pro maakt gebruik van een vernieuwd clipontwerp dat op drie contactpunten op je oor rust. Daardoor wordt de druk beter verdeeld en blijven de oordopjes stevig zitten, of je nu onderweg bent, werkt of sport. De flexibele C-vormige brug bevat een kern van titaniumdraad die zich aan verschillende oorvormen aanpast. Dankzij de huidvriendelijke materialen en het lage gewicht van slechts 5,9 gram per oortje zijn ze bedoeld om langere tijd comfortabel te dragen, zo belooft het merk.

Voor het geluid gebruikt CMF een 10,8 mm dynamische driver met dubbele magneet, afgestemd op een gebalanceerde weergave met krachtige bassen, heldere stemmen en duidelijke hoge tonen. Omdat open-ear-oordopjes van nature minder lage tonen produceren, heeft CMF een Ultra Bass-technologie toegevoegd die de bas versterkt wanneer dat nodig is. Daarnaast ondersteunt de Clip Pro Hi-Res Audio en de codecs LDAC, AAC en SBC.

Ook bellen krijgt extra aandacht. De oordopjes beschikken over vier HD-microfoons, een Voice Pickup Unit (VPU) en Clear Voice-technologie, die achtergrondgeluiden moet verminderen zodat je stem beter verstaanbaar blijft. Met de functie Sound Seal wil CMF bovendien geluidslekkage beperken. Via de Nothing X-app kun je instellen of deze functie alleen tijdens gesprekken actief is of ook tijdens het afspelen van muziek.

Slimme bediening

De Clip Pro wordt geleverd met een oplaaddoosje dat is voorzien van een Smart Dial. Daarmee kun je onder meer het volume aanpassen, muziek bedienen en gesprekken aannemen. Daarnaast hebben de oortjes ook fysieke knoppen voor snelle bediening.

Op één acculading gaan de oordopjes volgens CMF tot 10 uur mee. Samen met het oplaaddoosje loopt de totale luistertijd op tot 32,5 uur. Met tien minuten snelladen krijg je bovendien maximaal vier uur extra luistertijd. Verder ondersteunt de Clip Pro Bluetooth 5.4, kan hij met twee apparaten tegelijk verbonden zijn en is de Clip Pro via de Nothing X-app te personaliseren. Ook kun je zoekgeraakte oortjes terugvinden via de app. Dankzij de IP54-certificering zijn de oordopjes bestand tegen stof en spatwater.

Beschikbaarheid

De CMF Clip Pro verschijnt op 1 september 2026 en krijgt een adviesprijs van 79 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren donkergrijs, lichtgrijs en koraal. Onlangs kwam Nothing zelf met de Nothing Ear (3a) waarover we erg te spreken waren in de review. Het zijn misschien wel de allerbeste oordopjes.