Onderzoek: Nederlanders hebben batterijangst met smartphone

Uit onderzoek van OnePlus komt naar voren dat we aardig wat last kunnen hebben van batterijangst, ofwel we durven niet met een bijna lege accu de hort op te gaan. Het liefst gaan we de deur pas uit als de accu van de smartphone voor 49 procent opgeladen is.

Niet met lege accu de deur uit

We gaan niet graag de deur uit als de smartphone niet voldoende batterijpercentage heeft. Het is misschien een beetje het intrappen van een open deur, maar nu heeft OnePlus onderzoek hiernaar laten uitvoeren door Direct Research. Uit het onderzoek komt naar voren dat één op de drie Nederlanders pas durft te vertrekken als de batterij voor tenminste 20 procent is opgeladen. Volgens het onderzoek is 34 procent van de ondervraagden direct bij een lege accu op zoek naar een plek om het de smartphone op te laden. Er komt naar voren dat 13 procent zelfs in staat zou zijn om gelijk een oplader aan te schaffen om de telefoon direct op te kunnen laden, als zij niet thuis zijn.

Bij de aanschaf van een nieuwe smartphone wordt ook steeds vaker gekeken naar de batterijduur. Bij 74 procent van de kopers is dit het belangrijkste punt bij de keuze voor een nieuw toestel. Bij 60 procent is de camera het belangrijkste en bij 59 procent is het geheugen het belangrijkste. Twintig procent van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan dat de slechte batterijduur het meest irriteert bij het huidige toestel.

Drie op de tien Nederlanders spenderen gemiddeld vier uur of meer per dag met een smartphone. Bij 27 procent is op vakantie de navigatie op de smartphone belangrijk. 85 procent geeft aan dat men te afhankelijk is van een smartphone, waarvan 42 procent het oprecht jammer zegt te vinden. Het onderzoek is uitgevoerd onder 583 respondenten.

