OnePlus 5 en 5T krijgen na vijf maanden weer update: OxygenOS 10.0.1

Er staat -eindelijk- weer een nieuwe update klaar voor de OnePlus 5 en OnePlus 5T. Beide smartphones zijn bijna een half jaar lang niet van updates voorzien, maar nu is dat anders, met de komst van OxygenOS 10.0.1.

OxygenOS 10.0.1 voor OnePlus 5/5T

Er wordt een nieuwe update uitgerold naar twee smartphones van OnePlus. De fabrikant heeft OxygenOS 10.0.1 klaargezet voor de OnePlus 5 en de OnePlus 5T. Het was alweer even geleden dat voor de 5-serie een update uitgerold werd door de fabrikant. In september kwam de fabrikant met informatie over waarom er een tijdje geen updates zijn geweest voor de devices. Er zou een ernstige bug gevonden zijn. Het heeft dus echter nog eens zo’n twee maanden geduurd voordat er een nieuwe update verspreid werd.

In mei verscheen de update naar Android 10 voor de drie jaar oude 5 en 5T. Het is de OxygenOS 10.0.1 update waarbij een aantal verbeteringen worden doorgevoerd. Daarnaast wordt beveiligingsupdate september 2020 meegeleverd. De changelog van de update hebben we hieronder neergezet. Nieuw is bijvoorbeeld de elektronische beeldstabilisatie in de camera.

Changelog

System Fixed the abnormal call recording issue Fixed the de-activated alarm issue when the phone was powered off Updated Android Security Patch to 2020. 09 Updated GMS package to 2020.08

Full Screen Gestures Back gesture from the bottom of the screen is available (OP5T only)

Camera Electronic Image Stabilization has been added, bringing you the more stable shooting experience



De update wordt gefaseerd uitgerold naar de OnePlus 5 en 5T. Het kan dus even duren voordat de nieuwe softwareversie bij iedereen beschikbaar is.

