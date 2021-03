OnePlus 7T en 7T Pro worden geüpdatet: Android 11 met OxygenOS 11

Ben je in het bezit van de OnePlus 7T of 7T Pro, dan is er goed nieuws te melden. De fabrikant, die deze week volop in het nieuws is, heeft voor de twee smartphones een nieuwe update klaargezet. Het is de langverwachte update naar Android 11, met het nieuwe OxygenOS 11.

Android 11 voor OnePlus 7T en 7T Pro

Het draait deze week niet alleen om de OnePlus 9-serie, waarvan gisteren de aankondiging was. Ook andere toestellen zijn niet vergeten door de fabrikant. Nadat in november de OnePlus 8 en 8 Pro al bijgewerkt werden met de nieuwe Android 11-update, is het nu de beurt aan de OnePlus 7T en 7T Pro.

Beide telefoons hebben inmiddels de testperiodes afgerond en nu is het moment aangebroken dat de definitieve Android 11 update beschikbaar komt voor de OnePlus 7T en OnePlus 7T Pro. Samen met OxygenOS 11 zorgt dit voor een nieuwe uitstraling voor de interface en tal van verbeteringen. Zo kun je de telefoon makkelijker met één hand gebruiken, kan het donkere thema automatisch ingesteld worden (via de snelle instellingen). Dankzij Android 11 zijn de notificaties verbeterd, krijg je meer privacy-opties en kun je verschillende andere nieuwe verbeteringen gebruiken.

We zien ook een iets recentere security-patch; beveiligingsupdate februari 2021. De update zorgt ook voor enkele problemen bij sommige gebruikers. Zo zou de camera-app bij sommigen crashen. Het Always On Display dat getest werd in een eerdere Open Beta, heeft zijn weg nu nog niet gevonden naar de definitieve update.

OnePlus rolt haar updates gefaseerd uit. Het kan hierdoor nog even duren totdat de update naar Android 11 bij iedereen beschikbaar is. De update wordt in een later stadium ook verwacht voor de OnePlus 7 en OnePlus 7 Pro. Dat is nu nog niet het geval.

OnePlus 7T Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 558,00 euro