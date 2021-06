OnePlus 8 (Pro) en 8T krijgen juni-update aangeboden

Een nieuwe update wordt aangeboden voor de OnePlus 8-serie. Zowel voor de OnePlus 8, als voor de OnePlus 8 Pro en OnePlus 8T wordt de beveiligingsupdate van juni aangeboden. Maar de update brengt meer.

Update voor OnePlus 8-serie en 8T

Drie toestellen van OnePlus worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe update. Gebruikers van de OnePlus 8, 8 Pro en 8T, welke alle drie uit 2020 komen, hebben beveiligingsupdate juni in het vooruitzicht. Dat is opvallend omdat eind mei deze smartphones al bijgewerkt werden met de mei-patch. Doorgaans rolt OnePlus voor deze serie elke twee maanden een update uit. Zou dit het kantelpunt zijn wellicht, dat OnePlus maandelijks updates gaat uitrollen? Met de update wordt ook een fout in de camera-app aangepakt.

De update betreft OxygenOS 11.0.0.7.7 voor de OnePlus 8 en 8 Pro. Voor de OnePlus 8T is het versie-update OxygenOS 11.0.8.13/14. De changelog hebben we hieronder voor je neergezet. Houd er rekening mee dat het even kan duren totdat iedereen de update binnen ziet komen. OnePlus rolt updates gefaseerd uit.

Changelog

System Optimized mobile phone performance Updated Android security patch to 2021.06

Camera Fixed the issue that shooting button fails when taking pictures at 48M picture format



