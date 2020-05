OnePlus komt weer met betaalbare smartphones

OnePlus begon als prijsvechter, maar is qua prijsniveau gelijk met die van de concurrentie. Toch moet er het één en ander gaan veranderen bij de Chinese fabrikant. OnePlus wil weer betaalbare smartphones uitbrengen.

Betaalbare smartphones bij OnePlus

Het begon bij de OnePlus One, een smartphone met alles erop en eraan voor nog geen 300 euro. Inmiddels zijn we bij de 8-serie en is van de term betaalbaar niks meer te zien. Het prijsniveau van OnePlus ligt inmiddels gelijk met de andere grote spelers. OnePlus heeft in een interview aangegeven zich weer te gaan richten op het verkopen van betaalbare toestellen.

In het gesprek geeft Pete Lau, CEO van OnePlus, aan dat het bedrijf weer op een bepaalde manier terugkeert naar haar roots. Het wil zicht verder concentreren op het uitbreiden van het assortiment en wil daarmee verder gaan dan alleen high-end smartphones. Ondanks de lagere prijs die er dan zal zijn, wil het bedrijf wel dat de producten voldoen aan de OnePlus standaard. Overigens zal het bedrijf niet stoppen met de high-end smartphones, zo wordt benadrukt. Het uitbreiden van het portfolio moet voldoen aan de wensen van de markt. OnePlus moet zo voor meer consumenten toegankelijk worden.

Volgens Pete Lau kunnen we ‘binnenkort’ een nieuwe OnePlus-telefoon verwachten. Echter geeft Lau niet aan wat de naam is van dit toestel. Wij hebben wel een vermoeden. De afgelopen tijd ging het namelijk met grote regelmaat over de OnePlus Z, die eerder dan weer opdook onder de naam OnePlus 8 Lite. Deze smartphone zou voorzien zijn van een Snapdragon 675 en ondersteuning voor 5G. Zodra hierover meer bekend is, houden we je natuurlijk op de hoogte.

OnePlus 8 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro