OnePlus Nord CE 2 5G aankondiging: volg hier de livestream

OnePlus presenteert vandaag haar nieuwe mid-end smartphone; een toestel met meer dan je verwacht, zo belooft de fabrikant. Je kunt hier de OnePlus Nord CE 2 5G livestream volgen.

OnePlus Nord CE 2 5G livestream

Vandaag wordt het doek gehaald van een nieuw OnePlus Nord-device. Het gaat om de nieuwe OnePlus Nord CE 2 5G smartphone, waarover eerder al het één en ander is gedeeld. Zo zagen we van de week al de nieuwe Bahama Blue kleur waarin het toestel zal verschijnen.

De achterkant hebben we dus al gezien. Daarbij gaan er berichten over een Dimensity 900 chipset van MediaTek en kan de accu van de telefoon met 65W opgeladen worden; wat vrij uniek is in dit segment. Natuurlijk houdt DroidApp je op de hoogte van de aankondiging. De livestream van de aankondiging kun je hieronder bekijken. Die begint vandaag, 17 februari, om 14:15 uur Nederlandse tijd.