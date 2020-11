OnePlus Nord krijgt nieuwe update: OxygenOS 10.5.9

Het is voor de bezitters van de OnePlus Nord nog even afwachten wanneer Android 11 wordt uitgerold. Ondertussen gaat de fabrikant in ieder geval verder met het verspreiden van nieuwe updates voor het toestel. Nu is er OxygenOS 10.5.9.

OxygenOS 10.5.9 voor OnePlus Nord

De gunstig geprijsde OnePlus Nord wordt vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe software-update. De fabrikant is begonnen met het uitrollen van OxygenOS 10.5.9. Deze nieuwe software-update volgt na de OxygenOS 10.5.8 update die begin oktober werd uitgebracht voor de OnePlus Nord.

OnePlus grijpt de nieuwe update gelijk aan om ook het beveiligingsniveau te verhogen; met de nieuwe update staat die op beveiligingsupdate oktober 2020. We zien niet vaak dat OnePlus een toestel gelijk voorziet van de nieuwste security-patch, maar wie weet is dit gelijk een mooi omslagpunt.

De nieuwe OxygenOS 10.5.9 update voor de OnePlus Nord brengt echter nog meer verbeteringen. De changelog van de update hebben we hieronder voor je neergezet.

Changelog

System Updated Android security patch to 2020.10 Improved system stability and general bug fixes

Game Space Newly added gaming tools box for convenient switches of Fnatic mode. You can now choose three ways of notifications: text-only heads up and block just for your immersive gaming experience Newly added quick reply feature in a small window for Whatsapp and INS (Enable it by swiping down from upper right/left corners of the screen in gaming mode) Newly added mis-touch prevention feature. Enable it, swipe down from the top of the screen, click and the notification bar will pop out

Bluetooth Improved Bluetooth connection stability

Network Improved network stability



OnePlus rolt de updates altijd gefaseerd uit. Hierdoor kan het even duren voordat hij bij iedereen tevoorschijn komt. Zoals bekend krijg je een notificatie op je smartphone, als je de update binnen kunt halen voor je OnePlus Nord.