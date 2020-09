OnePlus Notes-app uitgebracht in Play Store, met OxygenOS 11 jasje

We bespraken woensdag de nieuwe OxygenOS 11 skin, waar verschillende details zijn aangepast aan de nieuwe Android-versie. Ook de notitie-app moet er aan geloven, en die is bijgewerkt in de Play Store te vinden.

OnePlus Notes in nieuw jasje

OnePlus kondigde van de week haar nieuwe OxygenOS 11 skin aan. De nieuwe versie van de eigen interface wordt voorzien van een reeks verbeteringen, nieuwe functies en verschillende veranderingen. Eén van de voorbeelden is de aanwezigheid van de vernieuwde Notitie-app van OnePlus zelf. Deze applicatie is nu verschenen in de Google Play Store.

De versie welke uitgebracht is in de Play Store is 4.0. OnePlus Notes 4.0 brengt het nieuwe OxygenOS 11 design, waarbij de fabrikant goed gekeken lijkt te hebben naar Samsung, die ook werkt met grote namen van apps en flink wat witruimte gebruikt. De nieuwe versie brengt vooral op het startscherm wat verbeteringen. Bij het maken van een notitie zijn er minder wijzigingen te zien, al zien we wat tweaks in de icoontjes en het lettertype.

OnePlus Notes is alleen beschikbaar voor OnePlus-toestellen. Wil je aan de slag met de nieuwe versie, dan kun je deze downloaden uit de Google Play Store via onderstaande link.