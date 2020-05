Oppo brengt steeds meer toestellen uit in ons land. Niet heel gek, want door de situatie met Huawei kunnen andere fabrikanten profiteren. De interessante A72 is vanaf nu verkrijgbaar en binnenkort komt de Oppo A52 uit.

Oppo A52 komt eraan

Eind april zagen we een aantal nieuwe toestellen van Oppo, voor de internationale markt. Echter kiest de Chinese fabrikant ervoor om een aantal toestellen breder beschikbaar te stellen. Daar wordt de Oppo A52 aan toegevoegd. Dit toestel doet erg denken aan de Oppo A72, want de specificaties komen voor een groot deel overeen.

De smartphone is uitgerust met een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm en er is natuurlijk Android 10 met de handige ColorOS 7.1 skin. Daarbij heeft het toestel een flinke 5000 mAh accu meegekregen, heeft het 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. De Oppo A52 wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 665 processor en heeft stereo-speakers. Prettig is dat ook NFC aanwezig is op de smartphone en dat dus alles wat je nodig is, aan boord is van de A52.

Oppo levert de A52 met een quad-camera. Deze is wat anders qua samenstelling dan de A72. Er is een 12MP hoofdcamera en deze werkt samen met de 8MP groothoeklens, 2MP macrolens en 2MP dieptecamera. Met deze camera kan ook in 4K gefilmd worden. Interessant aan de Oppo A52 is de prijs. Je krijgt dit compleet uitgeruste toestel namelijk voor 219 euro.

Volgens Oppo komt het toestel volgende week naar Nederland. In ons land komt hij alleen beschikbaar in de kleur Twilight Black. Je kunt het toestel nu al direct bestellen bij Belsimpel.

Oppo A72

De Oppo A72 is vanaf vandaag verkrijgbaar, zo weet de fabrikant te melden. De smartphone werd eerder al door ons aangeraden in het overzicht met de beste smartphones tot 300 euro. Voor een bedrag van 269 euro krijg je een erg compleet toestel. Een flinke accu van 5000 mAh, een Full-HD+ beeldscherm en een quad-camera met 48MP hoofdcamera. Ook in combinatie met een goedkoop abonnement kan het toestel erg interessant zijn.

Je kunt het toestel direct bestellen bij Mobiel, T-Mobile, Tele2, Ben en Belsimpel.

Oppo A72 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 299,00 euro