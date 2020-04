Oppo Ace 2 aangekondigd: 5G-toestel en met draadloos laden

We zijn net goed en wel bijgekomen aan het specs-geweld van de Find X2-serie, of de volgende Oppo staat alweer in de startblokken. We zien nu de Oppo Ace 2, een uitgebreide smartphone.

Oppo Ace 2

De Oppo Ace 2 is de nieuwe uitgebreide high-end smartphone van het merk en geeft gebruikers toegang tot veel mogelijkheden. Er is een 6,55 inch OLED-beeldscherm met Full-HD+ resolutie. Het scherm kent een verversingssnelheid van 90Hz en in het scherm is ook de vingerafdrukscanner geïntegreerd. Verder is de Oppo Ace 2 uitgerust met een Snapdragon 865 processor, maximaal 12GB aan werkgeheugen en een opslagruimte van 128GB/256GB. De 16MP front-camera is verwerkt in een punch-hole, in de linkerbovenhoek van de smartphone.

Oppo levert de Ace 2 met een quad-camera; voorzien van een 48MP hoofdsensor, 8 megapixel groothoeklens, 2 megapixel macrolens en een dieptesensor. Alles draait om snel laden. De 4000 mAh accu kan in een ruim half uur volledig opgeladen zijn dankzij 65W snelladen. Dit zagen we eerder al bij de Oppo Find X2 en Find X2 Pro. Daarbij is er ook draadloos opladen. Met AirVOOC kan 40W draadloos geladen worden en duurt iets minder dan een uur. Vanuit de doos is er Android 10 met de ColorOS skin.

Opvallend is dat bij de voorganger van dit toestel nog de modelnaam Reno gebruikt werd, in de naam Reno Ace, maar die is nu weggelaten. De Reno is een bekende naam van Oppo in ons land, maar de Ace verscheen hier niet. Op dit moment is niet duidelijk of de Ace 2 naar Nederland komt. De versie met 8GB RAM en 128GB opslagruimte kost je omgerekend zo’n 520 euro. Voor vijftig euro meer heb je 256GB geheugen. Wil je 12GB RAM, dan komt de prijs omgerekend uit op 600 euro. Dit zijn wel Chinese prijzen, dus prijzen voor Europa zullen hoger komen te liggen.