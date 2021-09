OV-Chipkaart app niet meer te gebruiken

Zonder verdere aankondiging heeft Translink, het bedrijf achter de OV-Chipkaart de officiële applicatie voor het inzien van de reisgegevens offline gehaald. Niet langer meer kan de OV-Chipkaart app gebruikt worden.

Einde voor OV-Chipkaart app

Translink heeft zonder verdere berichtgeving de officiële OV-Chipkaart app stopgezet. De huidige applicatie kan niet langer meer gebruikt worden, en ook niet meer uit de Google Play Store gedownload worden. TLS, dat staat voor Translink Systems, heeft de app in de afgelopen dagen bij gebruikers uit de lucht gehaald, waarbij gebruikers een melding te zien krijgen, maar geen toegang meer hebben tot hun reisgegevens.

Volgens de melding die in de app is te zien, is een nieuwe OV-Chipkaart app in ontwikkeling. In de tussentijd kunnen reisgegevens geraadpleegd worden via de website van OV-Chipkaart.nl. Volgens Translink heeft het verdwijnen van de OV-Chipkaart app ook te maken met de opvolger van de chipkaart; OVpay. Middels OVpay moet het mogelijk worden om in te checken in het openbaar vervoer met de bankpas. Deze nieuwe manier van betalen in het openbaar vervoer wordt getest en wordt tussen nu en 2023 ingevoerd in Nederland.