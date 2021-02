Pinterest komt met verhaal-functie zoals Stories: Pinterest Story Pin

Het is bij steeds meer apps niet meer weg te denken; een verhalen-functie, ofwel Stories. Nu begint ook het sociale netwerk Pinterest met een vergelijkbare functionaliteit, genaamd Story Pin.

Pinterest Story Pin

Het begon allemaal bij Snapchat, dat met Story Pins kwam. Daarna volgde Instagram met Stories, WhatsApp Status, Facebook Verhalen, YouTube, Twitter Fleets en ga zo maar door. Inmiddels kan Pinterest ook aan het rijtje toegevoegd worden waarbij je je verhaal kunt delen. De applicatie wordt door een grote groep gebruikers gebruikt en dus is het niet gek dat het bedrijf ook hiermee wil experimenteren. Bij andere platformen werkt het immers ook.

Vanaf nu rolt Pinterest de nieuwe verhaal-functie uit waarbij verhalen bovenin beeld worden getoond op de startpagina. De weergave is te vergelijken met dezelfde functie bij andere diensten. Je kunt korte clips, foto’s of tekst delen. Anders dan bij de andere netwerken verdwijnen deze niet na 24 uur, maar blijven ze altijd zichtbaar.

De Stories-functie in Pinterest wordt vanaf nu uitgerold. Het kan even duren totdat deze bij iedereen zichtbaar is.