Poco F2 Pro onder handen genomen in duurzaamheidstest

Poco brak groots door met de Pocophone F1, een betaalbare smartphone met krachtige high-end specificaties. Vorige maand kwam het merk met de nieuwe Poco F2 Pro als opvolger. Maar hoe zit het met de bestendigheid en duurzaamheid van het toestel?

Duurzaamheid van Poco F2 Pro

Poco is het dochtermerk van Xiaomi en dus zien we een bekende invloed van het Chinese merk terug bij de F2 Pro. De smartphone is net als zijn voorganger weer uitgebreid uitgerust. De Pocophone F1 werd erg interessant geprijsd op de markt gebracht, bij de F2 Pro is de prijs wat hoger, maar blijft deze onder de prijs van de bekende high-end toestellen zoals die van Samsung, Oppo en OnePlus.

De Poco F2 Pro is voorzien van een lichtgevende pop-up camera. Deze schuift net als bij andere merken met zo’n systeem, automatisch in als hij valt. Maar hoe zit het met de rest van de duurzaamheid van dit toestel? Zack van JerryRigEverything is aan de slag gegaan met het toestel. Het resultaat kun je zien in onderstaande video.