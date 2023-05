Poco F5 uitgelekt: dit kun je verwachten

Op 9 mei is de aankondiging van de Poco F5, maar nu zijn de specificaties al uitgelekt. Wat gaat Poco je bieden met zijn nieuwe model?

Poco F5 uitgelekt

Poco zal morgen haar nieuwe Poco F5 officieel aankondigen. Het nieuwe toestel in de F-serie is nu dankzij leaker Snoopytech al grotendeels uitgelekt. Hierdoor komen we te weten wat de specs zijn van het nieuwe model, samen met beeldmateriaal waarop de F5 te zien is.

De Poco F5 zal voorzien worden van een 6,7 inch 120Hz AMOLED-scherm. Aanwezig is een Snapdragon 7+ Gen 2 processor, samen met 12GB aan werkgeheugen en 256GB interne opslagruimte. De batterij biedt een capaciteit van 5000 mAh en kun je opladen met een kracht van 67W. De specificaties laten zien dat het toestel in het middensegment wordt geplaatst, zonder dat je iets tekort hoeft te komen.

Er zijn dual-stereo speakers en vier camera’s in totaal. Hiervan vind je een 16 megapixel selfie-cam aan de voorkant, en drie camera’s achterop. Dit is een 64MP hoofdlens, samen met een 8MP en een 2MP lens. Vermoedelijk is de 8MP lens voor het maken van groothoekfoto’s. De 2MP lens zit er waarschijnlijk weer ‘voor de sier’, waarbij gesproken zal worden over een diepte- of macro-toevoeging.

De nieuwe telefoon van Poco krijgt ondersteuning voor het 5G-netwerk en bieft NFC. Aanwezig is Android 13, samen met de eigen MIUI skin. Voor het toestel kan gekozen worden uit de kleuren zwart, wit en blauw. De prijs en releasedatum zullen we morgen te horen krijgen, dan is de aankondiging officieel.