Poco komt met speciale Poco F3 GT en Poco X3 GT

Twee nieuwe modellen zijn gepresenteerd door Poco, het voormalige dochtermerk van Xiaomi. De nieuwe modellen hebben de namen Poco F3 GT en Poco X3 GT, en daarover praten we je nu bij.

Poco F3 GT en Poco X3 GT

Om smartphones nog beter game-proof te maken heeft het bedrijf Poco twee nieuwe modellen aangekondigd, als uitbreiding op bestaande modellen van de fabrikant. Het merk heeft als eerst de Poco F3 GT aangekondigd, gevolgd door de Poco X3 GT.

Poco F3 GT

De Poco F3 GT is voorzien van een 6,67 inch Full-HD+ 120Hz scherm, een OLED-paneel met een resolutie 2400 x 1080 pixels. De telefoon wordt aangedreven door een MediaTek Dimensity 1200 chipset, 6, 8 of 12GB werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte. Er zijn drie camera’s; een 64 megapixel hoofdcamera, 8MP groothoek en een 2MP macrolens.

De 5065 mAh accu kan razendsnel opgeladen worden; met 67 watt. Er is 5G ondersteuning, Dolby Atmos stereo-speakers en natuurlijk Android 11. Met de chipset van deze Poco F3 GT is deze minder krachtig dan de Snapdragon 865, maar is wel geoptimaliseerd voor gamers, zoals de accu en optimalisaties in de software om de game-ervaring te verbeteren.

Het model kost omgerekend 310 euro. Maar deze prijs is exclusief belastingen en heffingen, als het toestel hier uitgebracht zou worden.

Poco X3 GT

Het andere nieuwe model is de Poco X3 GT. Het toestel is gebaseerd op de Poco X3 NFC en de Poco X3 Pro, maar heeft ook hierbij een focus op gaming. Er is een Dimensity 1100 chipset met 5G-ondersteuning. Er is 8GB aan werkgeheugen en 128/256GB opslagruimte. De telefoon krijgt drie camera’s; een 64MP hoofdlens, 8MP groothoek en 2MP macrolens.

Poco voorziet de Poco X3 GT van een 6,6 inch Full-HD+ LCD-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De 5000 mAh kan met een flinke kracht van 67W opgeladen worden. De speciale LiquidCool technologie 2.0 moet voorkomen dat het toestel te warm wordt. Het model moet op de markt komen voor omgerekend 255 euro; ook hierbij geldt dat dit zonder belastingen en dergelijke is.

