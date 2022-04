Poco X4 Pro en Oppo A91 bijgewerkt met nieuwe update

Een nieuwe update wordt verspreid naar een toestel van Oppo en een smartphone van Poco. Voor twee modellen is er een nieuwe update verschenen. Het is de Poco X4 Pro en de Oppo A91.

Update voor Oppo en Poco

Twee toestellen zijn bijgewerkt met een nieuwe update. De telefoons in kwestie zijn de Oppo A91 en de Poco X4 Pro. We beginnen met de eerst genoemde. Voor dat toestel belooft het merk een een geoptimaliseerde systeemprestatie en ook is de systeembeveiliging en stabiliteit verbeterd, zo laat Mostien aan DroidApp weten. Zo zien we beveiligingsupdate april bij het toestel.

Roelf laat aan DroidApp weten dat ook zijn smartphone is geüpdatet. Het is de Oppo A91, die eveneens bijgewerkt wordt met de beveiligingspatch van april. Hiermee worden tientallen kwetsbaarheden in de beveiliging van Android aangepakt.

Poco X4 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 289,00 euro