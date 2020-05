Prijs van databundels is laatste jaren flink lager geworden

In de afgelopen 5 jaar is de prijs van de databundel in mobiele abonnementen flink verlaagd. Uit onderzoek blijkt dat bij sommige providers de prijzen vorig jaar wel weer verhoogd hebben.

Lagere prijzen voor databundel

Uit nieuw onderzoek van Telecompaper blijkt dat providers in Nederland de prijzen voor het gebruik van mobiel internet in de afgelopen jaren flink verlaagd hebben. Het bureau heeft gekeken naar de prijzen van dezelfde databundels in het jaar 2016 en 2020. Bij alle providers zijn de prijzen over de afgelopen vijf jaar gemiddeld gezien flink in prijs verlaagd.

Tot dit jaar waren KPN en Vodafone de providers die de prijs lieten zakken. Vorig jaar werd de prijs wel weer verhoogd bij T-Mobile en Tele2. Het gaat bij Tele2 om een stijging van 13 procent, bij T-Mobile om een stijging van 23 procent. In de periode 2016-2019 waren de tarieven van T-Mobile gemiddeld gezien 42 procent verlaagd. Bij KPN was dit een daling van 35 procent. Telecompaper houdt in het onderzoek niet bij of er onbeperkt bellen in de bundel aanwezig was.

De grootste prijsdaling zagen we bijvoorbeeld bij de 20GB bundel van KPN. Deze had in 2016 nog een maandprijs van 99,00 euro. Nu kost de bundel 29,00 euro per maand. Dit is een daling van 71 procent. Bij Tele2 daalden de prijzen gemiddeld met 18 procent, bij Vodafone was dit 7 procent. Overigens wil dit onderzoek niet direct ook zeggen dat de provider met de grootste prijsverlagingen ook het goedkoopste is.

