Qmusic app is compleet vernieuwd met nieuw design

Een nieuwe versie van de Qmusic app is uitgebracht. Een nieuw design en een gemakkelijkere bediening zijn de belangrijkste verbeteringen voor de applicatie. De update kan vanaf nu gedownload worden.

Qmusic app in het nieuw

Radiostation Qmusic heeft een nieuwe versie van de Android-app uitgebracht. In de vernieuwde applicatie krijgen gebruikers een nieuw ontwerp van de Qmusic app voorgeschoteld. Volgens de ontwikkelaars is het makkelijker gemaakt om te luisteren naar je favoriete radiostation, de dj’s te appen of het muzieknieuws te raadplegen.

Bovenin beeld van de Qmusic app heb je toegang tot de verschillende stations. Denk aan het Foute Uur, Non-Stop, Top40 of alvast; Qmusic Christmas voor de kerstsfeer. Onderin beeld kun je terecht voor de berichten en de ontdekfunctie. De nieuwe versie van de applicatie moet het ook nog gemakkelijker maken om mee te doen aan winacties.

De nieuwe Qmusic app kun je downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.