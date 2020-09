Samsung voegt 15 eigen patches toe aan september-update

Iedere maand verschijnt een nieuwe beveiligingsupdate voor Android. Samsung heeft nu bovenop de patch van september nog eens 15 zwakke plekken aangepakt.

September-patch van Samsung

Diverse smartphones van Samsung zijn al voorzien van de beveiligingsupdate september 2020. Dit aantal zal ongetwijfeld in de komende weken nog verder uitgebreid worden. Google heeft met deze update 51 kwetsbaarheden de wereld uit geholpen.

Samsung heeft nu laten weten dat het ook nog eens 15 zwakke plekken heeft gevonden. Het gaat hierbij om kwetsbaarheden in eigen toestellen of in de eigen software. Een kritiek lek vinden we in de Galaxy S9- en Note 9-serie. Een kwetsbaarheid in de camera kon ongeautoriseerde apps toegang geven tot het schrijven van bestanden op de SD-kaart. De patch pakt dit aan en voorkomt dat onbekende apps toegang hebben tot dergelijke functies.

Daarnaast zien we dat Samsung aandacht heeft geschonken aan andere kwetsbaarheden. Het gaat bijvoorbeeld om een kwetsbaarheid in het modem op de Galaxy S20 en S20+. De patches verschillen per toestel en per Android-versie.

Als de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hier een notificatie van op je smartphone.

