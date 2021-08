Samsung rolt augustus-update uit voor Galaxy S21-serie en Galaxy Z Flip

De drie smartphones uit de Galaxy S21-serie van Samsung worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Ditzelfde nieuws geldt voor de Samsung Galaxy Z Flip die een nieuwe patch krijgt.

Augustus-update voor S21 en Z Flip

Een nieuwe update wordt uitgerold naar de Samsung Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra. In Nederland en België krijgen de drie high-end smartphones van de Koreaanse fabrikant vanaf nu de nieuwste security-patch die beschikbaar is voor Android. Dit betekent dat de beveiliging van de drie smartphones verbeterd is.

Voor de S21-serie wordt beveiligingsupdate augustus 2021 uitgerold. Vanuit Google zijn hier ruim dertig zwakke plekken mee gedicht. Daarnaast brengt Samsung ook altijd nog een maandelijks overzicht naar buiten met eigen patches. Deze maand komt dat aantal uit op 8. Die zijn ook gelijk toegevoegd aan de update voor de Galaxy S21.

Een ander toestel waarvoor de beveiligingsupdate van augustus klaarstaat is de Samsung Galaxy Z Flip. Deze smartphone ontvangt eveneens in Nederland en België de update vanaf nu.

Samsung Galaxy S21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 769,00 euro

Samsung Galaxy S21+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 907,00 euro

Samsung Galaxy S21 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1079,00 euro