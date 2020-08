Samsung bekijkt mogelijkheid tot drie jaar lang updaten A-serie

Onlangs werd bekend dat het updatebeleid van Samsung gaat veranderen voor high-end toestellen. Nu wordt de mogelijkheid bekeken om ook het updatebeleid voor de Galaxy A-serie aan te passen.

Galaxy A-serie: ander updatebeleid?

Op de Koreaanse versie van het Samsung Members-forum worden nieuwe plannen gedeeld over de Galaxy A-serie. Volgens een moderator daar zou Samsung aan het kijken zijn, of er langere tijd updates uitgerold kunnen worden voor de Galaxy A-serie. Mogelijk wil de fabrikant ook drie jaar lang Android-updates uitrollen voor deze serie, al wordt in de forumpost nu nog alleen de Galaxy A90 genoemd.

Onlangs werd bekend dat Samsung haar high-end toestellen (de Galaxy S- en Note-serie) voor een langere tijd gaat voorzien van updates. Dit geldt vanaf de Galaxy S10-serie, waarbij drie jaar lang Android-upgrades uitgebracht zullen worden.

Er is overigens nog geen besluit genomen voor het updatebeleid. Daarnaast is onbekend of deze wijziging alleen de hogere A-serie betreft, of ook toestellen zoals de Galaxy A71 en A51.

