Samsung deelt details beveiligingsupdate september: 23 eigen fixes

Samsung heeft details gedeeld over de beveiligingsupdate van september. Vanuit Google pakt de security-patch al tientallen kwetsbaarheden in het Android-systeem aan. Samsung voegt hier nog ruim twintig patches aan toe, specifiek voor de Galaxy-apparaten.

Samsung’s patch van september

De beveiligingsupdate van september werd eerder vrijgegeven door Google. De update werd hierbij direct beschikbaar gesteld voor de verschillende Pixel-modellen. Diverse fabrikanten kunnen hier nu mee aan de slag. Samsung ook, en zij delen nu meer informatie over de update. Gebruikers krijgen bovenop de Google-patches te maken met 23 eigen fixes van Samsung zelf.

De eigen beveiligingspatches van Samsung zelf dichten kwetsbaarheden in de software en hardware van Samsung zelf. De Galaxy-apparaten zijn hiermee weer een stuk beter beveiligd dan voor de update. Vaak gaat het om relatief kleine kwetsbaarheden. Met de update van september gaat het om 23 eigen patches. We zien verbeteringen voor One UI’s Mijn Bestanden-app en ook een aantal patches voor de Thema’s op je Galaxy. In het overzicht dat Samsung deelt zien we ook dat Samsung zwakke plekken in Knox en de launcher aanpakt.

In de komende tijd zullen verschillende apparaten van Samsung bijgewerkt worden met een update. De Galaxy Note 20-serie zal deze update niet krijgen, waarom niet, lees je in dit artikel. Krijg je de update binnen, dan horen we dat heel graag van je! Stuur ons een mailtje, met een screenshot, naar redactie@droidapp.nl.