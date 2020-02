Samsung-bezitters doen steeds langer met hun Galaxy-smartphone

De bezitters van een Samsung Galaxy-smartphone stappen steeds minder over naar een ander of nieuwer toestel. Dit laat Samsung weten tijdens een presentatie.

Langer met je smartphone

Ergens is het natuurlijk bijzonder dat wanneer je bijna 1000 euro neertelt voor een toestel, je hem twee jaar later alweer weg doet. Toch weet een fabrikant met nieuwe toestellen de huidige bezitters weer te overtuigen, door verbeteringen in het scherm, de camera of op andere gebieden. Zo ook bij Samsung. Daar zien ze overigens wel een verschuiving.

Tijdens Unpacked 2020 heeft Samsung gesproken met enkele internationale media. Daaruit blijkt dat de bezitters van een Samsung steeds langer met hun smartphone doen. Was dat eerder rond de twee jaar, trekt dat nu langzaam maar zeker meer richting de drie jaar.

Samsung laat weten dat in 2016 een toestel gemiddeld 22,6 maanden gebruikt werd, waarna hij werd vervangen door een nieuw model. In 2019 kwam dit cijfer op 26,6 maanden te staan. Het gaat hier om cijfers over de Galaxy S-smartphone, dus niet de andere modellijnen. Dat lijkt weinig, maar is toch een interessante verschuiving. Dit kan mede te maken hebben met het prijskaartje van een nieuwe smartphone.

Nu is het zaak dat fabrikanten hun updatebeleid serieus nemen. Samsung rolt doorgaans twee Android-upgrades uit en voorziet een high-end smartphone drie jaar lang van beveiligingsupdates. Dat laatste is netjes, maar wanneer een toestel drie-vier jaar zowel security-patches als Android OS-updates ontvangt, kan dat er voor zorgen dat we nog langer met een smartphone kunnen doen… mits de accu het dan nog volhoudt.

