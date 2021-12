Samsung komt met december-update voor Galaxy A50; nieuwe update voor A71

Een nieuwe update is er voor twee toestellen van Samsung. De Koreaanse fabrikant rolt voor twee van haar smartphones een nieuwe beveiligingsupdate uit. De details erover zetten we op een rijtje.

Update voor A50 en A71

Twee smartphones van Samsung krijgen een update aangeboden in Nederland, dit melden Roos en Bart. De updates die nu gedeeld worden zijn twee verschillende, voor eerder uitgebrachte toestellen. Wat zijn de nieuwe functies in de updates die nu verspreid worden in Nederland en België?

Allereerst de Galaxy A50. Deze smartphone wordt steeds braaf bijgewerkt met een nieuwe update. De update die nu voor het toestel beschikbaar is, is beveiligingsupdate december 2021. Dit is de meest recente update voor het Android-systeem en pakt ook enkele stabiliteitsverbeteringen mee. Voor de Galaxy A71 staat een andere update klaar. De telefoon draaide tot nu toe op de augustus-patch en krijgt nu de beveiligingsupdate van oktober.

Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Samsung Galaxy A50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 344,00 euro