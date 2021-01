Samsung deelt eigen patch januari-update: 9 extra fixes

Begin deze maand kwam Google met de nieuwste beveiligingsupdate van januari. Deze update pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan. In het Security Bulletin van Samsung wordt duidelijk dat de Koreanen ook nog een aantal fixes hebben toegevoegd.

Samsung met januari-patch

Samsung heeft een overzicht gepubliceerd waarin het meer details geeft over de inhoud van de beveiligingsupdate van januari. Eerder werd door Google beveiligingsupdate januari 2021 vrijgegeven, welke voorzien is van tientallen fixes tegen kwetsbaarheden in Android. Daar doen fabrikanten nog een aantal fixes bovenop, zo ook Samsung.

In totaal gaat het om negen zwakke plekken die Samsung gevonden heeft. Voor toestellen met een Exynos-chipset wordt er een lek gedicht in een driver, om precies te zijn van ARM Mali GPU. Daarnaast zien we dat de Galaxy Note 20-serie onder bepaalde omstandigheden gevoelig is voor een bug in de vingerafdrukscanner. Echter gaat het hierbij om een bug onder Android 10, terwijl de smartphoneserie sinds een tijdje op Android 11 draait.

Samsung is reeds begonnen met het verspreiden van de update naar verschillende toestellen. Ook in de komende weken zullen verschillende Galaxy’s de januari-update ontvangen. Krijg je de nieuwe update binnen op je toestel, laat het ons dan zeker weten. We ontvangen graag een mailtje van je, samen met een screenshot!

