Samsung rolt februari-update uit voor Galaxy S23-serie, S23 FE, Z Flip 5 en Fold 5

Zes toestellen van Samsung krijgen een nieuwe update aangeboden. De fabrikant rolt de februari-update uit voor de modellen in de Galaxy S23-serie, maar ook voor de twee nieuwste foldables van het merk.

Februari-update voor recente Samsung’s

Samsung rolt de beveiligingsupdate van februari 2024 uit voor zes van haar smartphones. We zien de update onder andere binnenkomen op de toestellen uit de Galaxy S23-serie, zo laat Joost weten. Dit betekent dat de update binnengehaald kan worden op de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. Daarnaast is de update ook gelijk te downloaden voor de Galaxy S23 FE, welke we eerder uitgebreid hebben besproken in de Galaxy S23 FE review.

Niet alleen voor die modellen is de februari-patch beschikbaar. De update is ook voor de twee nieuwste foldables beschikbaar. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Galaxy Z Fold 5. Naast de Google-patches heeft Samsung ook haar eigen patches toegevoegd aan de update, zodat het toestel helemaal bij de tijd is. Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Samsung Galaxy S23 FE Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 549,00 euro

Samsung Galaxy S23 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 998,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 849,00 euro