Samsung Galaxy A04s duikt op in renders

De nieuwe Samsung Galaxy A04s zal op een later moment officieel gepresenteerd worden. Het merk is nu in het nieuws gekomen met beelden van het toestel.

Samsung Galaxy A04s

De Samsung Galaxy A04s, zal de huidige Galaxy A03s opvolgen. Het toestel krijgt een paar verbeteringen, waarbij de verwachting is dat het toestel nog steeds een 6,5 inch HD+ beeldscherm krijgt. Volgens leaker OnLeaks, die deze renders naar buiten heeft gebracht, krijgt het model een ietsje grotere behuizing; 164,5 x 76,5 x 9,2 millimeter.

Veranderingen zijn zichtbaar in de cameramodule, dat eigenlijk nu niet meer een module is maar drie losse lenzen zijn. Aan de onderkant krijgt de Samsung Galaxy A04s een 3,5 millimeter aansluiting, aan de zijkant een vingerafdrukscanner en ook wordt een Helio P35 chipset verwacht. Er wordt verder gesproken over een 5000 mAh accu met 15W opladen. De camera zou een 13MP + 2MP + 2MP combinatie zijn.