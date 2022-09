Samsung Galaxy A22 en Nokia 5.3 ontvangen nieuwe security-patch

Samsung en Nokia hebben een nieuwe update beschikbaar gesteld. Een nieuwe beveiligingsupdate is beschikbaar voor de Samsung Galaxy A22 en de Nokia 5.3.

Update voor A22 en 5.3

Twee smartphones krijgen een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold. Als eerst is er een update voor de Samsung Galaxy A22, zo laat Ad ons weten. Het is alweer enige tijd geleden dat dit toestel een update heeft mogen ontvangen, nu heeft Samsung het toestel weer een nieuwe versie meegegeven. De telefoon ontvangt beveiligingsupdate juli 2022. Dit is zeker niet de nieuwste patch, maar de vorige versie stond nog op de april-update.

Een update is er dan ook eindelijk voor de Nokia 5.3. Theo maakt melding van de update. Het toestel wacht nog altijd op de update naar Android 12, maar voor nu krijgt het toestel beveiligingsupdate september aangeboden. Deze update volgt de vorige maand uitgebrachte patch van juli op.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy A22 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 199,00 euro