Samsung Galaxy A24 aangekondigd: veel voor weinig

Samsung komt de laatste tijd veel in het nieuws met een nieuwe Galaxy A24. Opnieuw is er nieuws over het mid-end toestel. We zagen eerder al de Galaxy A54 en Galaxy A34, nu is het tijd voor de Galaxy A24.

Samsung Galaxy A24

Wederom is er nieuws over de nieuwe Samsung Galaxy A24. Het doek is er nu officieel vanaf gehaald. De smartphone is verschenen op de Vietnamese website van Samsung zelf. Wat heeft een smartphone allemaal te bieden? Nou, in ieder geval een OLED-scherm, en dat is vrij uniek in de prijsklasse waarin de Galaxy A24 zich bevindt.

Samsung lijkt het middensegment steeds serieuzer te nemen. Dat getuige ook de aanwezigheid van een 6,5 inch AMOLED-scherm, een type scherm dat we normaal alleen bij de duurdere smartphones terugzien. De Galaxy A24 krijgt de Full-HD resolutie mee. Onder de (plastic) motorkap van het toestel draait een MediaTek Helio G99 processor, aangevuld met maximaal 8GB werkgeheugen, en een opslagruimte van 128GB, dat tevens uitbreidbaar is met een geheugenkaart.

Drie camera’s achterop zorgen voor de beelden. Er is een 50 megapixel hoofdcamera, een 5 megapixel groothoeklens en een 2 megapixel macrolens. Zoals we al vaker aangeven, voegen die 2 megapixel sensoren nauwelijks wat toe, maar het is ‘leuk’ dat het erop zit. De Galaxy A24 biedt 4G, dual-sim ondersteuning en NFC. De accucapaciteit komt uit op 5000 mAh, met een oplaadsnelheid van maximaal 25W.

De doorgaans goed betrouwbare bron Winfuture meldt dat Samsung de Galaxy A24 in eerste instantie enkel uit wil brengen in het Midden-Oosten. Daarnaast lijkt hij ook te verschijnen in Aziatische landen zoals Vietnam. Daar zal het toestel op de markt komen voor een bedrag rond de 200 euro. Onbekend is of op termijn de telefoon ook in andere landen wordt uitgebracht. Eerder werd al duidelijk dat Samsung de Galaxy A-serie wil uitdunnen, dus het kan best zijn dat de A24 niet hierheen komt.

Ben je benieuwd naar welke smartphone je wel tot 200 euro in Nederland kunt kopen? Bekijk dan onze onafhankelijke Koopadvies-editie met de beste smartphones tot 200 euro.