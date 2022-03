Samsung Galaxy A33 volledig uit de doeken dankzij Evleaks

Evan Blass is een bekende naam in telecomland. Ook nu laat hij weer van zich horen met een nieuwe smartphone van Samsung. Het gaat om de Samsung Galaxy A33 die door hem volledig uit de doeken wordt gedaan.

Galaxy A33 in volle glorie

Aanstaande donderdag zal er een aankondiging plaatsvinden van de Samsung Galaxy A-serie voor dit jaar. Eerder werd de Galaxy A13 al getoond. Vermoedelijk zien we donderdag de Galaxy A53 en Galaxy A73. Er gaan ook berichten rond dat Samsung op deze dag andere modellen laat zien. Of dat gebeurt, is afwachten, maar de berichten over andere modellen nemen wel verder toe. Zo is er nu nieuws over de Samsung Galaxy A33. De beelden die nu gedeeld worden, zijn afkomstig van Evan Blass, ook wel bekend als Evleaks. Eerder al doken er andere beelden op van het toestel, van Winfuture.

De Samsung Galaxy A33 zal uitgebracht worden in de kleuren Peach (perzik-oranje), blauw en zwart. We zien een notch aan de bovenkant van het scherm en een achterkant die we kennen van de Galaxy A52. Dit betekent een wat dikkere cameramodule. Verder lijkt het erop dat er een vingerafdrukscanner gemist moet worden bij dit model. Het lijkt ons in deze prijsklasse niet voor de hand liggen dat deze verwerkt zit in het scherm zelf.

Zodra we meer informatie hebben voor je over de Galaxy A33, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.